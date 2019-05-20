2019-05-20T08:59:07+03:00
Общество

С 21 мая отключат горячую воду в четырех районах Волгограда

Пользоваться водогрейками с 21 и 22 мая 2019 года придется жителям Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Ворошиловского и Советского районов [график отключений]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Терпеть временные неудобства придется до двух недель.Терпеть временные неудобства придется до двух недель.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Начало новой недели принесет волгоградцам очередные отключения горячей воды. С 21 и 22 мая 2019 года пользоваться водогрейками придется жителям четырех районов Волгограда - Тракторозаводского, Краснооктябрьского, Ворошиловского и Советского. В домах северных районов, где отключают воду из-за гидравлических испытаний теплосетей, горяченькой не будет всего три - четыре дня. А остальным придется греть воду чайниками и купаться в тазике две недели.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии теплоснабжения», самые масштабные отключения горячей воды в конце мая 2019 года ожидают жителей Краснооктябрьского и Ворошиловского районов. На Тракторном потерпеть временные неудобства придется жителям девяти домов поселка Водстрой. В Советском районе отключения затронут восемь домов на улицах Голубятникова, Волгоградской и Терешковой.

Полный график отключения горячей воды в мае 2019 в Волгограде (адреса).

ИСТОЧНИК KP.RU

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