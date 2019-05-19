«Ротор» проиграл «Тамбову»: счет – 1:0

СЕГОДНЯ 17:11 2019-05-19T17:22:25+03:00

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В воскресенье, 19 мая, волгоградский «Ротор» провел заключительный гостевой матч с футбольным клубом «Тамбов» в рамках 37-го тура Олимп-Первенства ФНЛ. Соперники твердо заняли первую строчку в турнирной таблице и уже обеспечили себе выход в РПЛ, а вот сине-голубые спустились на десятую строчку. Победа над лидерами стала бы переломной. Но, увы, не вышло.

Первый тайм закончился со счетом 0:0 и запомнился желтой карточкой Кацалапова и предупреждением Камиля Муллина. Второй тайм начался куда бодрее. Уже в первой половине Хызыр Аппаев на 55 минуте открыл счет и пробил в ворота «Ротора». На 68 минуте у сине-голубых сразу две замены на поле вышли Мухаммад Султонов и Роман Янушковский, а покинули Александр Кацалапов и Владимир Лобкарев. Но эти замены не изменили ход игры.

По итогам матча «Ротор» остался на десятой строчке, набрав 50 очков.

Состав «Ротора»

Фильцов, Кацалапов (Султонов, 68), Васильев (Коротаев, 85), Байрыев (к), Пискунов, Попов, Фатуллаев, Шарипов, Лобкарев (Янушковский, 69), Саная (Николаев, 86), Муллин.

ИСТОЧНИК KP.RU