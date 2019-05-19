2019-05-19T14:40:21+03:00
Общество

Набережную Волгограда после фестиваля «#Вдохновляйся2019» убрали за два часа

Службы оперативно собрали мусор и очистили тротуары
Юлия Данильченко
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18 мая на Центральной набережной Волгограда прошел фестиваль «#Вдохновляйся2019», отметить который пришли сотни горожан и гостей. После масштабного празднества представители «Волгоградзеленхоз» приступили к уборке территории. Им предстояло очистить дорожки и тротуары, а также собрать мусор. Стоит отметить, что сотрудники МБУ трудились на протяжении всего дня, чтобы обеспечить максимальный порядок.

- Для сбора отходов дополнительно был установлен контейнер объемом 8 кубометров. Дежурство на набережной представители «Волгоградзеленхоз» вели с 7 до 22 часов субботы. Проведение массовых мероприятий требует особого подхода, в связи с чем коммунальная служба возвращались на одни и те же территории несколько раз в течение дня, очищая урны и собирая случайный мусор как с дорожек, так и с зеленых зон, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Уже через два часа после окончания фестиваля на набережной было чисто. А чтобы и 19 мая волгоградцы с удовольствием гуляли по центру города, ранним утром пешеходные зоны очистили от пыли машины - пылесосы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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