Набережную Волгограда после фестиваля «#Вдохновляйся2019» убрали за два часа
18 мая на Центральной набережной Волгограда прошел фестиваль «#Вдохновляйся2019», отметить который пришли сотни горожан и гостей. После масштабного празднества представители «Волгоградзеленхоз» приступили к уборке территории. Им предстояло очистить дорожки и тротуары, а также собрать мусор. Стоит отметить, что сотрудники МБУ трудились на протяжении всего дня, чтобы обеспечить максимальный порядок.
- Для сбора отходов дополнительно был установлен контейнер объемом 8 кубометров. Дежурство на набережной представители «Волгоградзеленхоз» вели с 7 до 22 часов субботы. Проведение массовых мероприятий требует особого подхода, в связи с чем коммунальная служба возвращались на одни и те же территории несколько раз в течение дня, очищая урны и собирая случайный мусор как с дорожек, так и с зеленых зон, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.
Уже через два часа после окончания фестиваля на набережной было чисто. А чтобы и 19 мая волгоградцы с удовольствием гуляли по центру города, ранним утром пешеходные зоны очистили от пыли машины - пылесосы.
ИСТОЧНИК KP.RU