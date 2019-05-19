Астраханец до смерти забил друга, который потерял его сумку с документами
Убийство произошло 5 февраля 2019 года в Астрахани: 48-летний мужчина встретил знакомого и избил его до полусмерти. Причиной агрессии стал тот факт, что потерпевший потерял сумку с его документами.
- Следствием и судом установлено, что в тот день подозреваемый встретил своего знакомого, у которого год назад оставил дома сумку с документами. Из-за потери сумки между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой владелец документов начал наносить беспорядочные удары ногами своему знакомому в область груди, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.
Мужчина скончался через два дня из-за полученных травм. Возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего". Астраханцу дали восемь лет колонии строгого режима.
ИСТОЧНИК KP.RU