2019-05-19T13:41:06+03:00
Происшествия

Астраханец до смерти забил друга, который потерял его сумку с документами

Мужчина сам оставил ценные вещи у приятеля аж год назад
Юлия Данильченко
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Убийство произошло 5 февраля 2019 года в Астрахани: 48-летний мужчина встретил знакомого и избил его до полусмерти. Причиной агрессии стал тот факт, что потерпевший потерял сумку с его документами.

- Следствием и судом установлено, что в тот день подозреваемый встретил своего знакомого, у которого год назад оставил дома сумку с документами. Из-за потери сумки между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку, в ходе которой владелец документов начал наносить беспорядочные удары ногами своему знакомому в область груди, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.

Мужчина скончался через два дня из-за полученных травм. Возбудили уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего". Астраханцу дали восемь лет колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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