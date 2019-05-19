2019-05-19T10:51:22+03:00
Происшествия

В личную коллекцию: под Волгоградом мужчина нашел мешок боеприпасов

Ему грозит до пяти лет колонии
Юлия Данильченко
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Уголовное дело за незаконное хранение и переделку боеприпасов возбудили в отношении 60-летнего жителя Котово. Еще в мае 2018 года он на окраине города нашел мешок с огнестрельным оружием и патронами. Вместо того, чтобы сообщить о находке, пенсионер решил создать личную коллекцию. Не понимая закона, нарушитель переделал нерабочий пистолет Макарова в рабочий, сделал почти полсотни патронов.

- 29 января 2019 года подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В ходе обыска у него в квартире стражами порядка было обнаружено и изъято: обрез, изготовленный самодельным способом из охотничьего ружья 16 калибра, 3 револьвера калибра 5,6 мм, самодельно переделанных из сигнальных в боевые, 2 пистолета Макарова калибра 9 мм, а также около 200 боеприпасов от пистолетов, винтовок и охотничьих ружей различных марок, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области

Мужчине грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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