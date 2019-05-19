2019-05-19T09:50:28+03:00
Происшествия

Под Волгоградом из-за неисправной проводки сгорела «Газель»

Никто не пострадал
Юлия Данильченко
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ЧП произошло в субботу, 18 мая, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Около пяти часов вечера в поселке Суходол вдруг загорелась «Газель» 2003 года выпуска. Автомобиль практически полностью охватил огонь. Владелец позвонил спасателям, сигнал о помощи поступил в 17:05. На место оперативно прибыли расчёты противопожарной службы поселка Куйбышев.

Очевидцы и своими силами пытались затушить «Газель», но за считанные минуты она сгорела. Огонь полностью затушили через четверть часа. Пожарные эксперты осмотрели транспортное средство и пришли к выводу, что пожар, скорее всего, случился из-за неисправности.

- Погибших и пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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