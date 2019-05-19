Два волгоградских мотоциклиста пострадали в ДТП

СЕГОДНЯ 08:56 2019-05-19T08:58:11+03:00

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За минувшие сутки сразу два водителя мотоциклов из Волгограда стали участниками крупных дорожных аварий. Первая из них случилась 18 мая около девяти часов утра в Дзержинском районе. 42-летний водитель на мотоцикле «Лифан» ехал по улице Качинцев, а на перекрестке с улицей Московской не убедился в безопасности движения и врезался автомобиль «Таврия», за рулем которого сидел 30-летний мужчина. Оказалось, последний разворачивался и не предоставил преимущество мотоциклисту. Тот попал в больницу с травмами.

Вторая авария произошла в Советском районе города-героя уже в пять часов вечера.

- 48-летний водитель, управляя грузовой автомашиной «КАМАЗ», двигаясь по улице Туркменская в сторону Тулака, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Сузуки» под управлением 18-летнего водителя и совершил столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU