2019-05-19T08:58:11+03:00
Происшествия

Два волгоградских мотоциклиста пострадали в ДТП

Оба попали в больницы с травмами
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

За минувшие сутки сразу два водителя мотоциклов из Волгограда стали участниками крупных дорожных аварий. Первая из них случилась 18 мая около девяти часов утра в Дзержинском районе. 42-летний водитель на мотоцикле «Лифан» ехал по улице Качинцев, а на перекрестке с улицей Московской не убедился в безопасности движения и врезался автомобиль «Таврия», за рулем которого сидел 30-летний мужчина. Оказалось, последний разворачивался и не предоставил преимущество мотоциклисту. Тот попал в больницу с травмами.

Вторая авария произошла в Советском районе города-героя уже в пять часов вечера.

- 48-летний водитель, управляя грузовой автомашиной «КАМАЗ», двигаясь по улице Туркменская в сторону Тулака, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу «Сузуки» под управлением 18-летнего водителя и совершил столкновение. В результате ДТП водитель мотоцикла доставлен больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Астраханец до смерти забил друга, который потерял его сумку с документами
В личную коллекцию: под Волгоградом мужчина нашел мешок боеприпасов
Под Волгоградом из-за неисправной проводки сгорела «Газель»
Для волгоградцев выступит сводный хор из 400 участников
В Волго-Ахтубинской пойме прошел экомарафон «Чистая Волга»
На юге Волгограда иномарка сбила 10-летнего велосипедиста
Под Астраханью селянам продавали опасный алкоголь
Под Волгоградом военные на БМП-2 преодолели реку Карповка
На набережной Волгограда начался фестиваль «#Вдохновляйся2019»
Жительнице Волгоградской области грозит три года тюрьмы за фиктивную прописку иностранцев
В Волгограде по факту ДТП с маршруткой № 15С возбудили уголовное дело
В Волгограде травят собак, участвовавших в программе «Гуманное соседство»
На юге Волгограда горел павильон торгового комплекса
В Волгограде задержали семерых адептов Свидетелей Иеговы*
В Волгоградской области нет отопления в 35 Домах культуры
Волгоградский «Ротор» получил лицензию РФС на следующий сезон
За два года на переселение волгоградцев из аварийных домов потратят 600 миллионов рублей
В Волгограде застройщик ЖК «Адмиралтейсткий» украл восемь миллионов рублей у дольщиков
Волгоградка споила подругу и продала ее квартиру
В Волгограде гаишники погоняли таксистов: оштрафовали 35 водителей
В Волгограде пожарные и сотрудники ФСБ провели учения на Краснознаменской
Улица имени Иншакова появится в Волгограде