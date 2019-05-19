Для волгоградцев выступит сводный хор из 400 участников

СЕГОДНЯ 08:23 2019-05-19T08:24:39+03:00

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В День славянской письменности, 24 мая, в Волгограде рядом с «Царицынской оперой» состоится культурное мероприятие с участием уникального сводного хора, состоящего из 400 участников. Это не только профессиональные коллективы Волгоградской области, но и детишки из музыкальных школ. Хор подготовил разноплановую программу на любой вкус.

- Начнется праздник с театрализованного пролога оперы Александра Бородина «Князь Игорь» «Солнцу красному слава», подготовленного артистами «Царицынской оперы». Ведущие солисты театра Ирина Тисленко, Артем Ратников, Александр Еленик, Алексей Шапошников, Максим Орел исполнят знаменитые композиции, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

До мельчайших деталей продумали оформление сценического пространства. На ступенях театра расположится храм с куполами и настоящей звонницей. Кстати, этот праздник в России отмечают с 1986 года.

ИСТОЧНИК KP.RU