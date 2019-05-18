В Волго-Ахтубинской пойме прошел экомарафон «Чистая Волга»

СЕГОДНЯ 17:22 2019-05-18T17:22:17+03:00

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Волгоградская область принимает участие в экомарафоне «Чистая Волга»: с 15 мая более трех тысяч волонтеров очистили мусор вдоль берегов рек. Самые масштабные мероприятий уже прошли в городах Камышин и Волжский, в Жирновском и Фроловском районах. В сегодня, 17 мая, добровольцы приехали в Волго-Ахтубинскую пойму, где привели в порядок большую территорию в районе парка Сталинградская переправа в Краснослободске.

- Активно включились в работу по очистке от мусора берегов Волги и впадающих в нее рек природные парки. Так, в «Щербаковском» проведено три акции, в ходе которых сотрудники учреждения с привлечением школьников и экодобровольцев навели порядок на берегу реки Добринки, а также в Кривцовской и Сухой балке — в местах массового отдыха гостей парка и местных жителей собрано более ста мешков мусора, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

В ближайшее время волонтеры отправятся в Городищенский район. Убирать прибрежную часть будут вплоть до октября этого года

ИСТОЧНИК KP.RU