2019-05-18T15:33:58+03:00
Происшествия

На юге Волгограда иномарка сбила 10-летнего велосипедиста

Школьник выехал на дорогу во дворе
Юлия Данильченко
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Авария произошла накануне, 17 мая, около семи часов вечера в Советском районе Волгограда. 10-летний школьник катался по парковой территории и перед моментом столкновения направился в сторону улицы Ярославской. Мальчик не учел правил дорожного движения и выехал на проезжую часть.

- 44-летний водитель, управляя автомашиной «Тойота», двигаясь при дворовой территории по улице Карла Маркса со стороны улицы Аджарская, напротив дома № 11 по Карла Маркса совершил наезд на велосипедиста, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Ребенок получил травмы. Водитель вызвал карету скорой помощи. Врачи осмотрели пострадавшего и решили госпитализировать в ближайшую больницу. А по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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