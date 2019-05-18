Под Астраханью селянам продавали опасный алкоголь
Несколько фактов нарушения закона по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности» выявили сотрудники СУ СК по Астраханской области. Один из случаев торговли паленым алкоголем зафиксировали в селе Тишково. Там продавщицы реализовали товар, который не соответствовал требованиями безопасности.
- В рамках расследования уголовного дела назначен ряд судебно-химических и пищевых исследований приобретенной в ходе контрольной закупки алкогольной продукции. В результате определен точный состав спиртосодержащей жидкости, который не соответствует ГОСТам и представляет опасность для жизни и здоровья граждан, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.
Еще два аналогичных преступления случились в селе Тамбовка Харабалинского района области. Все, кто участвовал в реализации опасного спирта, будут привлечены к уголовной ответственности. Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU