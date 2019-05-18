Под Астраханью селянам продавали опасный алкоголь

СЕГОДНЯ 14:30 2019-05-18T14:32:50+03:00

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Несколько фактов нарушения закона по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности» выявили сотрудники СУ СК по Астраханской области. Один из случаев торговли паленым алкоголем зафиксировали в селе Тишково. Там продавщицы реализовали товар, который не соответствовал требованиями безопасности.

- В рамках расследования уголовного дела назначен ряд судебно-химических и пищевых исследований приобретенной в ходе контрольной закупки алкогольной продукции. В результате определен точный состав спиртосодержащей жидкости, который не соответствует ГОСТам и представляет опасность для жизни и здоровья граждан, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СК по Астраханской области.

Еще два аналогичных преступления случились в селе Тамбовка Харабалинского района области. Все, кто участвовал в реализации опасного спирта, будут привлечены к уголовной ответственности. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU