2019-05-18T13:27:34+03:00
Политика

Под Волгоградом военные на БМП-2 преодолели реку Карповка

На полигоне Прудбой проходят всеармейские игры «Суворовский натиск»
Юлия Данильченко
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В рамках всеармейского этапа конкурса «Суворовский натиск» 17 мая на полигоне Прудбой под Волгоградом мотострелки преодолели реку Карповка на БМП-2. Боевые машины пехоты довольно маневренные. На воде под управлением профессиональных механиков они выполняли различные маневры, развороты, обходили буйки и находили выход из нештатных ситуаций.

- Водные преграды являются одним из самых сложных препятствий для боевых машин. Погружение в воду сопряжено с преодолением психологического барьера, так как боевые машины пехоты дают большую осадку, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Перед состязанием военные сдали все положенные нормативы: по плаванию, по технике безопасности на воде, а также прошли курс легководолазной подготовки. Этап конкурса продлится до 26 мая. Всего в нем участвуют 21 экипаж из разных округов страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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