На набережной Волгограда начался фестиваль «#Вдохновляйся2019»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-18T11:39:36+03:00

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18 мая в самом сердце Волгограда стартовал десятичасовой музыкально-развлекательный фестиваль «#Вдохновляйся2019».

На набережной организовали выставку.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

С утра на обновленной набережной сотни волгоградцев, для которых подготовили насыщенную программу мероприятий. Последователи ЗОЖа уже провели зарядку, малышей угостили вкусным мороженным, а в одиннадцать часов стартовала выставка-продажа изделий народного творчества.

Есть оригинальные фотозоны.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В ближайшее время горожане смогут поиграть в шахматы и другие настольные игры. А для активных гостей праздника предложат мини-футбо (с 12-00 до 15-00), флорбол - хоккею на асфальте (с 16-00 до 18-00), кроссфит (с 16-00 до 18-00), уличный мини-баскетбол (с 12-00 до 15-00).

На открытии фестиваля участвуют и детишки.Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Волгоградцев ждет концерт с участим ансамбля народных инструментов «ЦарицынЪ», музыкального проекта авторской песни «Синий троллейбус» и оркестра «Комбо-джаз-бенд», - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии. - Одним из ярких моментов праздника станет в 18-00 запуск в небо воздушных шаров – акция ознаменует официальное открытие верхней террасы городской набережной после масштабной реконструкции.

С подробной программой праздника можно познакомиться по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU