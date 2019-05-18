2019-05-18T10:08:14+03:00
Происшествия

Жительнице Волгоградской области грозит три года тюрьмы за фиктивную прописку иностранцев

Она прописала в доме пять граждан Азербайджана
Юлия Данильченко
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50-летняя жительница Новоаннинского района Волгоградской области решила подзаработать на фиктивной постановке иностранцев в своем доме. Работала она продавцом, денег на жизнь не хватало, вот и согласилась прописать у себя пять граждан Азербайджана, которые нелегально находились в России.

Однако сотрудники миграционной службы выяснили, что по данному адресу мужчины не проживали, их местонахождение пока не установлено. В отношении женщины возбудили уголовное дело.

- Законодательством за подобные деяния предусмотрено максимальное наказание от штрафа в сумме до пятисот тысяч рублей вплоть до лишения свободы на срок до трех лет. Иностранцы будут сняты с миграционного учета и в соответствии с действующим законодательством обязаны покинуть пределы РФ, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУМВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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