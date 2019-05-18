2019-05-18T08:17:42+03:00
Происшествия

На юге Волгограда горел павильон торгового комплекса

Причины пожара порка неизвестны
Юлия Данильченко
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Ранним утром 18 мая в Красноармейском районе Волгограда произошел крупный пожар. Загорелось помещение на территории торгового комплекса «Строй Молл» по улице Бахтурова.

Сообщение о ЧП на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы поступило в 04:20 утра по местному времени. На место оперативно приехали расчёты 7-й пожарно-спасательной части. Ангар уже почти полностью охватил огонь. Как утверждают очевидцы, едкий запах распространился до Кировского района. По предварительным данным, полыхал один из павильонов. Почти два часа спасатели боролись с огнем. Лишь к 06:30 горение удалось ликвидировать.

- Погибших и пострадавших нет. Причина пожара – устанавливается, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

На месте работает экспертная группа, которая точно скажет, что же стало причиной возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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