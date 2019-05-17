В Волгограде задержали семерых адептов Свидетелей Иеговы*

17 Май 22:08 2019-05-17T22:08:00+03:00

Пока верующих поместили в СИЗО

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В Волгограде задержали как минимум семерых участников религиозной организации Свидетели Иеговы* (* - признана в России экстремистской и запрещенной).

- 16 мая сотрудники ФСБ и полиции задержали семерых. Младшему - 41 год, старшему - 81 год. Всех доставили сначала в здание Следственного комитета РФ по Волгоградской области, - сообщается на сайте организации.

Как уверяют сами верующие, одного из них правоохранители арестовали прямо на рабочем месте.

- При этом не представили никаких документов или постановлений суда. Ранее в их квартирах прошли обыски, - говорится в сообщении.

Но уверяют, что волгоградские правоохранители вели себя вежливо.

- Следователь постановил поместить всех в изолятор временного содержания сроком на 48 часов. Дополнительные подробности устанавливаются,- добавляют адепты.

ИСТОЧНИК KP.RU