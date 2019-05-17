2019-05-17T21:58:09+03:00
Общество

В Волгоградской области нет отопления в 35 Домах культуры

Всего в России 20% таких ДК
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Более 20% из учреждений культуры в России не имеют централизованного отопления, а 637 домов культуры и сельских клубов вовсе не отапливаются. Такие данные сделали члены партпроекта «Культура малой Родины» после проведенного мониторинга. К ним поступало много жалоб на то, что в сельских и районных ДК люди зимой занимаются в верхней одежде, а многие учреждения и вовсе закрываются на осенне-зимний период из-за отсутствия отопления. Проверили 20,5 тысячи домов культуры и сельских клубов в 74 субъектах Российской Федерации, и выяснилось, что серьезные проблемы с отоплением существуют более чем в 3000 сельских домах культуры.

Кстати, на юге России эта проблема стоит наиболее остро. Так по данным мониторинга, в Астраханской области нет отопления в 24 учреждениях, Курской - 88, Ростовской - 110, Тульской - 28, Челябинской - 23, а также Республик Адыгея - 23 и Крым - 168 учреждениях. В Волгоградской области насчитали 35 ДК, которые вообще не отапливаются.

А, например, в Республике Тыва во всех домах культуры до сих пор печное отопление, причем не самого лучшего качества.

Единороссы пообещали проанализировать причины такого положения, и вместе с Минкультом и региональными министерствами проработать пути решения проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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