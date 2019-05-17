2019-05-17T18:59:22+03:00
Спорт

Волгоградский «Ротор» получил лицензию РФС на следующий сезон

А значит, клуб сможет участвовать в Футбольной Национальной Лиге в 2019/2020
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Сине-голубые прочно закрепились в середине турнирной таблицы, а значит, следующий сезон играют в ФНЛ. Фото ФК "ротор".Сине-голубые прочно закрепились в середине турнирной таблицы, а значит, следующий сезон играют в ФНЛ. Фото ФК "ротор".
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Этот сезон Футбольной Национальной Лиги подходит к концу. Командам осталось сыграть по две игры. Но уже сегодня можно смело называть лидеров и аутсайдеров, которые покинут эту лигу. Волгоградский «Ротор» в этом сезоне на вылет, к счастью, не попал. Сейчас он занимает 10-ю строчку в турнирной таблице. А значит, будет играть в следующем сезоне. Сегодня, 17 мая, Российский футбольный союз выдал лицензии 13-ти клубам, которые смогут участвовать в сезоне ФНЛ 2019/2020, в том числе и ФК «Ротор».

Лицензирование также прошли «Армавир», «Нижний Новгород», «Сибирь», «СКА-Хабаровск», «Сочи», «Тамбов», «Томь», «Тюмень», «Факел», «Химки», «Чертаново» и «Шинник». Кроме того, «Зенит-2», «Краснодар-2» и «Спартак-2» - являются дублерами команд клубов РПЛ, они получили лицензии ранее.

ФК «Тамбов» и «Сочи» - лидеры этого сезона Олимп-Первенство ФНЛ - переходят в Премьер-Лигу. «Тюмень», «Зенит-2» и «Сибирь» - оказались по итогу в зоне вылета и спускаются в ПФЛ.

На место аутсайдеров в ФНЛ придут победители этого сезона из групп ПФЛ, и уже получили лицензии: столичное «Торпедо» из зоны «Центр», московский «Локомотив-Казанка» из зоны «Запад», и нижнекамский «Нефтехимик» из зоны «Урал-Приволжье». Еще пяти клубам, претендующим на победы в группах ПФЛ, пока в лицензировании отказано. Это ивановский «Текстильщик», омский «Иртыш», «Чайка» из Песчанокопского, краснодарский «Урожай» и саратовский «Сокол». Не прошел также лицензирование и ФК «Анжи», который выбыл из Премьер-Лиги. Эти клубы смогут обжаловать решение РФС на заседании апелляционного комитета, которое состоится 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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