2019-05-17T17:47:22+03:00
Общество

За два года на переселение волгоградцев из аварийных домов потратят 600 миллионов рублей

В 2019-м планируют расселить шесть многоэтажек в трех районах Волгограда
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Уже в этом году десятки волгоградцев переедут из своих ветхих многоэтажек в благоустроенные квартиры.Уже в этом году десятки волгоградцев переедут из своих ветхих многоэтажек в благоустроенные квартиры.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделит Волгоградской области субсидию на расселение людей из домов, которые признаны аварийными с 1 января 2012 до 1 января 2017-го. На условиях софинансирования из государственного и областного бюджетов выделят 600 миллионов рублей на эти цели в ближайшие два года - 2019 и 2020.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облстрое, уже в 2019-м в Волгограде расселят шесть аварийных многоэтажек в Кировском, Красноармейского и Тракторозаводского районах. Сейчас в них проживают 190 человек. А к 1 сентября 2025 года обещают расселить свыше 170 тысяч «аварийных» квадратных метров — около 10 тысяч человек станут новоселами.

Напомним, ранее Волгоградская область выполнила все обязательства по расселению домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года. Расселили 488 таких домов. Почти 12 тысяч волгоградцев переехали наконец-то в благоустроенное жилье. Затратили на эти цели 5,6 миллиарда рублей, из которых 3,7 миллиарда выделил нашему региону Фонд ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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