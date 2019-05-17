2019-05-17T17:31:18+03:00
Происшествия

В Волгограде застройщик ЖК «Адмиралтейсткий» украл восемь миллионов рублей у дольщиков

Прокуратура завела уголовное дело по факту мошенничества
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Застройщик переводил деньги фиктивным предпринимателям, а потом на свои карты и обналичивал.Застройщик переводил деньги фиктивным предпринимателям, а потом на свои карты и обналичивал.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Дома в ЖК «Адмиралтейский», который намеревались построить в Красноармейском районе Волгограда, должны были сдать еще в 2016-м году. Но до сих пор высоток нет. В числе обманутых оказались десятки дольщиков, которые внесли свои средства в это ЖК. Их деньги нагло украли. Это уже подтвердила проверка, которую провели сотрудники прокуратуры Волгограда вместе с УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области.

Как рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, застройщик перечислял деньги дольщиков предпринимателям якобы на покупку стройматериалов. Однако, все сделки оказались липовыми, а предприниматели - фиктивными.

- В частности, один из таких «предпринимателей» был зарегистрирован в качестве ИП за 9 дней до перечисления ему денежных средств, никакой предпринимательской деятельностью не занимался, при этом многократно проходил лечение в связи с наркозависимостью, - сообщают в пресс-службе ведомства.

А перечисленные деньги потом переводились на банковские карты и обналичивались. Таким образом, застройщик украл около 8 миллионов рублей у дольщиков.

На основании материалов, которые собрали следователи СУ УМВД России по Волгограду, в прокуратуре завели уголовное дело по статье: «мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU

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