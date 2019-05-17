Волгоградка споила подругу и продала ее квартиру

СЕГОДНЯ 15:35 2019-05-17T15:35:39+03:00

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На какие только ухищрения не идут аферисты, чтобы завладеть чужим жильем. Вот 59-летняя волгоградка Светлана Лазарева, чтобы влиться в доверие хозяйке «однушки» в Тракторозаводском районе Волгограда, даже подружилась с ней за рюмкой спиртного. Она поняла, что женщина любит выпить, и воспользовалась этим. Напоив «подругу» она взяла ее паспорт и оформила от ее имени за своего знакомого доверенность, по которой он мог распоряжаться данным жильем. Потом подыскала покупателя на эту однокомнатную квартиру, и продала ее за 1 миллион рублей. Деньгами распорядилась по собственному усмотрению.

Афера вскрылась, когда сделка уже была оформлена. Но мошенницу разоблачили и задержали. Центральный суд Волгограда, изучив собранные следователями материалы, присудил Лазаревой 3 года колонии общего режима.

Но прокуратура с таким мягким наказанием не согласилась и решила оспорить приговор, подав апелляцию.

- Волгоградский областной суд, изучив материалы дела, выслушав участников процесса, оставил без изменения вид и размер назначенного Лазаревой наказания, - уточняют «КП-Волгоград» в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU