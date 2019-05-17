В Волгограде гаишники погоняли таксистов: оштрафовали 35 водителей

СЕГОДНЯ 15:18 2019-05-17T15:18:25+03:00

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В Волгограде плотно взялись за таксистов. В начале мая активисты «Народного контроля» проверяли перевозчиков на наличие лицензии и пришли к выводу, что каждое третье такси в Волгограде - нелегальное. Пообещали усилить проверки. И вот с 13 по 15 мая уже сотрудники Госавтоинспекции вместе с работниками комитета транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области провели профилактическое мероприятие «Нелегальное такси». Одни проверяли документы и лицензии, другие состояние водителей и машин.

- По итогам проверки оштрафовали 5 должностных лиц и 35 водителей такси. Причем 23 таксиста перевозили пассажиров на неисправных автомобилях, 12 водителей незаконно нанесли цветографическую схему «Такси», - отчитываются в ГУ МВД по региону.

И напоминают, что согласно пункту 2.1 статьи 12.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за перевозку пассажиров и багажа в режиме такси без специального на то разрешения предусмотрен штраф на водителя в размере пяти тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU