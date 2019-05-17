2019-05-17T15:06:45+03:00
Общество

В Волгограде пожарные и сотрудники ФСБ провели учения на Краснознаменской

Отряд ФПС тушил пожар в «желтом доме»
Екатерина МАЛИНИНА
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В Волгограде на улице Краснознаменская,17 17 мая было большое скопление пожарной техники и людей. Подъехали машины с мигалками к желтому дому со стороны, где находится управления ФСБ России по Волгоградской области. Дорогу перекрыли, подходы к строению тоже. Очевидцы решили, что произошло ЧП, и здание горит. Но никакого огня не видели. По соцсетям стали появляться посты о происшествии.

Но как оказалось, никакого ЧП не было. Это были межведомственные пожарно-технические учения по отработке взаимодействия силовиков с ФГКУ «1 отряд ФПС по Волгоградской области». Прошли они успешно и показали высокую готовность к чрезвычайным ситуациям обоих контор.

- Просьба к жителям Волгоградской области с пониманием отнестись к возможным временным ограничениям передвижения, связанным с отработкой задач учения, и не поддаваться ложным слухам и домыслам, - сообщили «КП-Волгоград» в УФСБ России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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