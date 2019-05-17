2019-05-17T15:16:06+03:00
Общество

Улица имени Иншакова появится в Волгограде

В честь экс-ректора ВолГУ Олега Иншакова назовут новую улицу в Советском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Олег Васильевич Иншаков. Фото: ВолГУОлег Васильевич Иншаков. Фото: ВолГУ
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Вскоре в Волгограде появится улица имени бывшего ректора Волгоградского государственного университета, профессора Олега Васильевича Иншакова. Имя ученого присвоят новой улице в Советском районе, которая расположена между улицами 35-й Гвардейской и Прямой. С инициативой увековечить память почетного гражданина города-героя вышло нынешнее руководство вуза. Администрация города уже подписала соответствующее постановление.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, на улице имени Иншакова также установят информационную памятную табличку.

Напомним, известный ученый, экс-ректор ВолГУ, доктор экономических наук, профессор Олег Иншаков ушел из жизни 6 января 2018 года на 66-м году жизни. Он несколько лет боролся с онкологией.

Олег Васильевич более 40 лет занимался наукой, на его счету около 500 научных и учебно-методических работ. В ВолГУ начал работать с 1986 года.

Был заведующим кафедр политической экономии, теоретической экономии, истории и теории экономических систем. Затем деканом, проректором. С 1995 до 2014 года работал ректором, до апреля 2016 года - президентом.

Благодаря ему появились гимн и герб ВолГУ, студенческое радио и телевидение, научные журналы, музейный комплекс и Фонд целевого капитала, Научная библиотека вуза и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU

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