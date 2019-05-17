Волгоградцев зовут 18 мая бесплатно проверить здоровье
Волгоградцы, кто в этом году попадает в программу диспансеризации, но еще не успелл воспользоваться своим правом бесплатно и в кратчайшие сроки проверить свое здоровье, смогут это сделать в субботу 18 мая. Как сообщают «КП-Волгоград» в облздраве, в этот день в очередной раз пройдет акция «Диспансеризация выходного дня».
В акции участвуют 11 лечебных учреждений в районах Волгограда. Волгоградцы могут без предварительной записи с 8.00 до 14.00 прийти на прием врачей в поликлиниках № 1, 20, 28, 12, 3, 4, 5, 30, а также амбулаторно-поликлинических отделениях больниц № 7, 15, 11.
В июне в облздраве обещают, что к акции присоединятся и филиалы медучреждений в районах Волгоградской области.
С начала года услугой посещения врача в выходной день смогли воспользоваться 28 тысяч волгоградцев. И почти 20% обратившихся по итогам первичного осмотра получают направления к узким специалистам.
Напомним, что «Диспансеризация выходного дня» проводится каждую третью субботу месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU