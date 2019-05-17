Волгоградцев зовут 18 мая бесплатно проверить здоровье

СЕГОДНЯ 15:02 2019-05-17T15:02:07+03:00

Почти 20% обратившихся после первичного осмотра получают направления к узким специалистам. Помните: болезнь проще предотвратить, чем обнаружить на поздней стадии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Волгоградцы, кто в этом году попадает в программу диспансеризации, но еще не успелл воспользоваться своим правом бесплатно и в кратчайшие сроки проверить свое здоровье, смогут это сделать в субботу 18 мая. Как сообщают «КП-Волгоград» в облздраве, в этот день в очередной раз пройдет акция «Диспансеризация выходного дня».

В акции участвуют 11 лечебных учреждений в районах Волгограда. Волгоградцы могут без предварительной записи с 8.00 до 14.00 прийти на прием врачей в поликлиниках № 1, 20, 28, 12, 3, 4, 5, 30, а также амбулаторно-поликлинических отделениях больниц № 7, 15, 11.

В июне в облздраве обещают, что к акции присоединятся и филиалы медучреждений в районах Волгоградской области.

С начала года услугой посещения врача в выходной день смогли воспользоваться 28 тысяч волгоградцев. И почти 20% обратившихся по итогам первичного осмотра получают направления к узким специалистам.

Напомним, что «Диспансеризация выходного дня» проводится каждую третью субботу месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU