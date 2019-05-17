Третью продольную в Волгограде ремонтируют круглосуточно

СЕГОДНЯ 14:46 2019-05-17T14:46:05+03:00

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Очередной пятикилометровый участок Третьей продольной от птицефабрики до поселка Водстрой обновят в этом году в Волгограде. Средства на ремонт выделили в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Сейчас ремонт одной из главных транспортных артерий города идет круглые сутки. На одних участках еще фрезеруют старый асфальт, на других уже укладывают выравнивающий слой. Работают на объекте четыре катка, асфальтоукладчик, грейдер, самосвалы. Ремонт дорожного покрытия планируют завершить уже к 20 июня. Так что автомобилистам придется месяц потерпеть неудобства, чтобы в итоге получить хорошую дорогу.

Занимается ремонтом Третьей продольной ООО «ВолгоградАвтоДорСтрой». По данным подрядчика, к середине мая сняли уже 70% старого дорожного покрытия, на половине участка уложили нижний слой нового. Как только свое заключение по качеству материала и работ дадут лаборатории, приступят к укладке финишного слоя из щебеночно-мастичного асфальтобетона. После 20 июня дорожники будут укреплять обочины, ставить дорожные знаки, нанесут разметку. Полностью все работы должны завершить к августу.

Как отметил побывавший на объекте руководитель облкомдортранса Анатолий Васильев, ремонтируют Третью продольную отдельными участками последние пять лет. Большую часть уже сделали. Остался небольшой отрезок от Водстроя до переезда. Там проект реконструкции предусматривает строительство путепровода через железную дорогу.

Также сейчас идет ремонт моста через ГЭС, улицы Героев Тулы, вышли дорожники и на другие дороги. В следующем году придет очередь улицы Латошинской. Все это по замыслу властей позволит создать коридор для транзитного транспорта и вывести его из города.

ИСТОЧНИК KP.RU