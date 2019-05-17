2019-05-17T14:13:03+03:00
Общество

Малолетки от 13 до 16 лет от скуки угнали и сожгли чужую «копейку»

Троим предстоит ответить за преступление перед законом
Екатерина МАЛИНИНА
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Троих подростков ждет уголовное наказание.Троих подростков ждет уголовное наказание.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Детки все разные. Кто-то в 14 лет в музыкальной школе на скрипке играет и проекты научные делает, а для кого-то улица становится родным домом. В Волгограде сначала угнали, а потом сожгли «копейку». Причем преступления совершили четверо школьников от 13 до 16 лет.

Компания гуляла в Ворошиловском районе возле гипермаркета. Они увидели на парковке ВАЗ 2101. Мальчишки знали, что на такой машине вряд ли стоит сигналка, поэтому просто отогнули ветровое стекло и открыли авто. Сначала они стали толкать «копейку» в сторону дороги, направляя ее с помощью руля, затем на «Баррикадной» столкнулись с бетонным забором. Подросткам стало скучно и они разбили стекла, а затем сбежали. Но это было не так весело, как хотелось. Поэтому малолетки вернулись к месту преступления утром. 16-летний парень облил добычу бензином и поджег. Авто выгорело полностью и восстановлению не подлежит.

Личности всех четверых установили очень быстро. Сейчас полицейские выходят с ходатайством в суд, чтобы арестовать самого старшего из них. Троим грозит наказание, только один 13-летний школьник не достиг возраста уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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