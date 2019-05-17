В Волгограде эксгибиционист надругался над девятилетней девочкой

СЕГОДНЯ 13:54 2019-05-17T13:54:12+03:00

Он зашел вместе с ней в подъезд

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В Волгограде очередное ЧП с участием школьницы. В полицию с заявлением обратились родители 9-летней девочки. Она прибежала заплаканная домой и рассказала маме, что к ней в подъезде приставал мучжина. Он зашел вместе с ней на лестничную площадку многоэтажки, снял штаны и показал детородный орган. Ребенок закричал и эксгибиционист сбежал.

Школьница до сих пор находится в эмоциональном потрясении. Она вспомнила, что мужчине на вид лет 40. Одет был просто.

Сейчас следователи проводят проверку по данному факту. Извращенца ищут. Подробности инцидента пока не сообщают.

Напомним, жертвой педофила 1 февраля стала 13-летняя школьница Городищенского района. Маршрутчик Хайал Мамедов предложил подвести ее до дома, но вместо этого вывез в лесополосу, где надругался. Насильник сейчас под арестом, идет расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU