2019-05-17T12:44:01+03:00
Общество

В Волгоградской области ввели запрет на посещение лесов

Действует режим ограничения пребывания в лесах с 17 мая 2019 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В лес не ходи! Фото: АВОВ лес не ходи! Фото: АВО
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С 17 мая 2019 года волгоградцам запрещено ездить в леса на отдых и на шашлыки. С наступлением жарких дней риск возникновения пожаров слишком высок. Поэтому уже с пятницы, 17 мая, в Волгоградской области ввели режим ограничения пребывания в лесах. Запрет распространяется и на въезд транспорта. А нарушение пока грозит штрафами от полутора до трех тысяч рублей, юридическим лицам - от пятидесяти тысяч. С введением особого противопожарного режима суммы вырастут в разы, для простых волгоградцев штраф будет уже от четырех тысяч рублей. Следить за порядком в лесах будут патрули из госинспекторов, казаков, лесников, сотрудников МЧС и других подразделений.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, на дорогах на въезде в леса установят пункты пропуска. Предупредят о начале запретной зоны специальные таблички и шлагбаумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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