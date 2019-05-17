В Волгоградской области ввели запрет на посещение лесов

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-17T12:44:01+03:00

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С 17 мая 2019 года волгоградцам запрещено ездить в леса на отдых и на шашлыки. С наступлением жарких дней риск возникновения пожаров слишком высок. Поэтому уже с пятницы, 17 мая, в Волгоградской области ввели режим ограничения пребывания в лесах. Запрет распространяется и на въезд транспорта. А нарушение пока грозит штрафами от полутора до трех тысяч рублей, юридическим лицам - от пятидесяти тысяч. С введением особого противопожарного режима суммы вырастут в разы, для простых волгоградцев штраф будет уже от четырех тысяч рублей. Следить за порядком в лесах будут патрули из госинспекторов, казаков, лесников, сотрудников МЧС и других подразделений.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации области, на дорогах на въезде в леса установят пункты пропуска. Предупредят о начале запретной зоны специальные таблички и шлагбаумы.

ИСТОЧНИК KP.RU