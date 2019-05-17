2019-05-17T12:24:11+03:00
Происшествия

Третий за два дня: в Волгоградской области утонул пятилетний мальчик

Родители отпустили малыша на пруд поиграть
Екатерина МАЛИНИНА
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Ребенок, несмотря на запреты, полез в воду.Ребенок, несмотря на запреты, полез в воду.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Летний купальный сезон еще не начинался, а уже столько жертв. Причем дети. Накануне в ерике утонул 10-летний мальчик, а выгребной яме погибла трехлетняя девочка. А 16 мая погиб пятилетний малыш.

Он жил вместе с родителями в селе Самохино Октябрьского района. Вместе с еще одной пятилеткой он отпросился у мамы с папой на местный пруд. Взрослые предупредили малышню, что купаться еще рано и к воде лучше не подходить. Но разве дошколята послушают. Мальчик залез в воду и зашел слишком глубоко. Он начал тонуть. Это видела его маленькая подружка, но сделать ничего не смогла. Она побежала к своим родителям и рассказала, что случилось. Когда они примчались на берег, ребенок уже погиб.

- Сейчас по факту ЧП проводится проверка. После ее результатов решат, возбуждать или нет уголовное дело, - сообщили "КП-Волгоград" в СУ СК по Волгоградской области.

А следователи еще раз напоминают родителям: не оставляйте детей без присмотра. Не отпускайте одних к водоемам. Дети любопытны и несмотря на ваш запрет все равно полезут в воду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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