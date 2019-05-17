Астраханец убил своего сына, когда делили улов на рыбалке
Пьяная рыбалка всегда опасна. Большой риск утонуть, зацепить крючок пальцем. А 16 мая в Икрянинском районе на мосту через ерик Шантемир во время лова произошло убийство.
В этот день 57-летний отец вместе с 36-летним сыном отправились на рыбалку. Но добыча была совсем небольшой. Скудный улов изначально собирались поделить по-братски. Когда же дело дошло до «это мне - это тебе», оказалось, что более удачливый рыбак захотел большую долю.
Сначала была словесная перепалка, затем сын стал бить отца, а тот схватился за нож. Ударил им в сердце и в живот несколько раз. Шансов выжить у молодого человека не было. Он умер почти сразу. НА мосту было еще несколько рыбаков, которые т вызвали скорую и полицию.
И отец и сын в момент конфликта были сильно пьяны.
Сейчас сотрудники СУ СК по Астраханской области выясняют все обстоятельства ЧП. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU