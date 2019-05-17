2019-05-17T11:12:15+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на День молока

Вкусный праздник на Центральной набережной пройдет 1 июня 2019 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Гостей ждут развлечения, фотозоны и угощения.Гостей ждут развлечения, фотозоны и угощения.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В прошлом году волгоградцы остались без уже полюбившегося веселого молочного праздника и окунулись в круговорот околофутбольных развлечений. В 2019 году День молока снова состоится. Причем будет он десятым, юбилейным. Так что организаторы обещают, что в День защиты детей центральная набережная превратится в сказочную страну с молочными реками и развлекательными берегами. Вкусный праздник ждет гостей 1 июня 2019 года с 15.00 до 19.00 на обновленной верхней террасе. В программе мероприятий - концерт, игровые и творческие площадки, фотозона, подвижные и настольные игры, масса конкурсов и подарков. И, конечно же, тонны молока, кефира, ряженки, мороженого и прочих молочных продуктов. Все это абсолютно бесплатно.

Как рассказали «КП-Волгоград» организаторы, в в 2017 году День молока установил несколько рекордов. Во-первых, гостей было более 17 тысяч человек. Во-вторых, они выпили и съели более 7500 литров молочной продукции. В этом году ожидается новый рекорд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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