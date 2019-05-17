В Волгограде в свекле нашли нитраты
Роспотребнадзор по Волгоградской области проверяет товары на пилавках постоянно. На этот раз смотрели, какими овощами и фруктами кормят волгоградцев в магазинах и на рынках. Спеицалисты отобрали 95 проб на санитарно-химический анализ, в том числе 72 пробы на нитра, 42 пробы на пестициды, 25 проб на токсичные элементы, 25 проб на паразитов. только в двух случаях нашли отклонение от нормы. В свекле нашли превышение содержания нитратов.
Все остальные нарушения касались больше условий хранения, продажи овощей и фруктов с гнильцой, отсутствие этикеток и сопроводительных документов. Штрафов выписали на 13 тысяч рублей, из оборота убрали 10 килограммов товара. Всего составили 8 протоколов об административных правонарушения.
Волгоградцев ради своего здоровья просят покупать плодоовощную продукцию внимательно. И тщательно мыть или чистить перед приготовлением и употреблением.
ИСТОЧНИК KP.RU