В Волгограде в свекле нашли нитраты

СЕГОДНЯ 10:56 2019-05-17T10:56:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Роспотребнадзор по Волгоградской области проверяет товары на пилавках постоянно. На этот раз смотрели, какими овощами и фруктами кормят волгоградцев в магазинах и на рынках. Спеицалисты отобрали 95 проб на санитарно-химический анализ, в том числе 72 пробы на нитра, 42 пробы на пестициды, 25 проб на токсичные элементы, 25 проб на паразитов. только в двух случаях нашли отклонение от нормы. В свекле нашли превышение содержания нитратов.

Все остальные нарушения касались больше условий хранения, продажи овощей и фруктов с гнильцой, отсутствие этикеток и сопроводительных документов. Штрафов выписали на 13 тысяч рублей, из оборота убрали 10 килограммов товара. Всего составили 8 протоколов об административных правонарушения.

Волгоградцев ради своего здоровья просят покупать плодоовощную продукцию внимательно. И тщательно мыть или чистить перед приготовлением и употреблением.

ИСТОЧНИК KP.RU