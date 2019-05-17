На стадионе «Пищевик» появится поле с подогревом
Вскоре юные футболисты смогут заниматься на стадионе «Пищевик» в Ворошиловском районе Волгограда круглый год, а не только в теплое время. Сейчас здесь занимаются более двухсот ребят из школы «Ротора» и других клубов. После того, как стадион передали в собственность области, благодаря нацпроекту «Спорт - норма жизни» на «Пищевике» появится новое поле с подогревом. Обойдется оно около 39 миллионов рублей. Соответствующий лот уже появился на сайте госзакупок. Заказчик - ФК «Ротор».
Как сообщили «КП-Волгоград» в облкомспорта, на эти деньги закупят искусственное футбольное покрытие с высотой «травы» в шесть сантиметров, комплект для подогрева, подложку, дренаж, травмобезопасные бордюры и все необходимое для современного поля.
Напомним, реконструировали «Пищевик» совсем недавно - в 2016 году при поддержке бизнеса. Там сделали приличное футбольное поле с искусственным газоном, беговые дорожки, площадку с тренажерами.
Кроме «Пищевика» в ближайшие три года в списках нацпроекта «Спорт - норма жизни» в Волгоградской области еще 35 объектов. До 2024 года в регионе появится двадцать новых спортплощадок, крытый футбольный манеж, три многофункциональные площадки, три ФОКа, модернизируют и другие поля.
ИСТОЧНИК KP.RU