Мотоциклист погиб в ДТП на севере Волгограда

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-17T10:06:55+03:00

В больнице две пассажирки автомобиля, который столкнулся с мотоциклом [видео]

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Страшная авария случилась около половины десятого вечера 16 мая на Первой продольной в Тракторозаводском районе Волгограда. На пересечении с улицей Тарифной поворачивающая иномарка врезалась в мотоцикл, который на полной скорости летел по проспекту Ленина. От сильного удара железного «коня» отбросило за несколько десятков метров от его водителя. Куски мотоцикла разметало по дороге. 32-летний парень погиб спустя несколько минут, не дождавшись приезда скорой помощи. Досталось и двум пассажиркам «Форд Фиеста». Женщин 23 и 24 лет увезли в больницу. Смертельное ДТП попало на видео.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, 24-летний мужчина на «Форд Фиеста» ехал по проспекту Ленина со стороны Краснооктябрьского района. При повороте он не уступил дорогу и столкнулся с мотоциклом, который следовал во встречном направлении.

Форд столкнулся с мотоциклом. ДТП на пересечении проспекта Ленина и Тарифной в Волгограде 16.05.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU