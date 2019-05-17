Купила за 30 тысяч: под Волгоградом передали в суд дело учительницы с поддельным дипломом

СЕГОДНЯ 08:59 2019-05-17T09:48:31+03:00

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Эта история стала известна в прошлом году. В Иловлинском районе в селе учитель английского и химии трудилась с поддельными дипломами.

Молодая женщина имеет образование биолог-эколог. Но работы с такой специализацией в сельской школе не было. Поэтому ей нужны были документы о профессиональной переподготовке. Она через интернет купила за 24 тысячи рублей диплом «Уральского института повышения квалификации и переподготовки» и стала учить детей «спик инглиш». Волгоградка достаточно хорошо знала язык, поэтому справлялась. Затем педагог решила взять часы и химии. Для этого уже за 30 тысяч приобрела диплом «Казанского (Приволжского) федерального университета» и стала вести и этот предмет. Но недолго. После конфликта с директором школы аферы вышла наружу. Женщина попала под следствие.

- Сейчас специалисты собрали все необходимые доказательства вины педагога. Прокурор подписал обвинительное заключение. Дело передают в Иловлинский районный суд, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU