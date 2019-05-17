День пионерии отметят в Волгограде

СЕГОДНЯ 07:59 2019-05-17T07:59:28+03:00

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Красный галстук, горн, барабаны, задорные речевки. Будь готов! Всегда готов! - когда-то стать пионером мечтали почти все дети великой страны. Сегодня все эти атрибуты почти забыты. Но их снова можно будет увидеть и услышать в воскресенье в Комсомольском саду Волгограда. 19 мая 2019 года там отметят День пионерии. В парке устроят слет областных пионерских организаций века прошлого и нынешнего. Ведь эта организация существует и сейчас.

Волгоградцев с 10 до 13 часов 19 мая в Комсомольском саду ждет настоящая пионерская линейка. Причем приглашают на нее и тех, кто только готовится вступить в ряды пионеров, и тех, кто в последний раз повязывал красный галстук полвека назад. В парке устроят «Перекличку поколений», торжественное построение с выносом знамени и выступлением барабанщиц. А нескольких ребят примут в пионеры.

- Затем в парке начнутся торжества в честь 90-летнего юбилея нашей землячки Александры Пахмутовой, в программе - концерт, праздничная программа, флэшмоб и плэнер, игры и конкурсы, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU