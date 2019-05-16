Ушли из дома: шестиклассников из Астрахани нашли

16 Май 20:47 2019-05-16T20:47:02+03:00

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Шестиклассников из Астрахани, которые пропали утром 15 мая, нашли: подростки просто ушли из дома и целые сутки гуляли по городу. Напомним, исчезнувших близнецов Максима и Ангелину Даниловых, а также их приятеля Сергея Торопчина искали сотрудники оперативной группы для поиска детей при Ахтубинском УВД, а также волонтеры.

Мама близнецов не очень-то переживала, ведь дети и до этого уходили до утра, а вот родители Сергея сразу же забили тревогу. Очевидцы, которые последними видели детей рассказали, что те встретились с тридцатилетним мужчиной, у которого был пакет со спиртным, после чего все четверо ушли в неизвестном направлении. На связь подростки не выходили, на телефонных звонки взрослых не отвечали. Как оказалось – гуляли. Лишь когда школьники устали, захотели есть и спать, а случилось это 16 мая, они решили вернуться к обеспокоенным родителям. Известно, что никакому насилию дети не подвернулись.

ИСТОЧНИК KP.RU