Волгоградскую УК лишили лицензии за нежелание работать

16 Май 18:00 2019-05-16T18:00:15+03:00

У жильцов многоэтажек было много нареканий к организации

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Управляющая компания «Флагман», которая работала в Тракторозаводском районе Волгограда, была лишена лицензии по собственной инициативе: руководство заявило о нежелании осуществлять предпринимательскую деятельность. На основании этого Госжилнадзор принял решение прекратить действие лицензии.

- Следует отметить, что управлением многоквартирных домов данная организация занимается на территории Тракторозаводского района г. Волгограда. За это время со стороны жильцов имелось немало нареканий к качеству услуг, предоставляемых этой организацией. В связи с чем, имели место и случаи привлечения к административной ответственности за нарушение жилищного законодательства, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Инспекция государственного жилищного надзора Волгоградской области.

Многоэтажные дома будет обслуживать другая УК. Ее по закону обязаны выбрать в ближайшее время. Это сделают или сами жильцы, если проявят инициативу, или администрация района.

ИСТОЧНИК KP.RU