Юные волгоградцы поборются за Кубок Елены Исинбаевой

16 Май 17:29 2019-05-16T17:29:29+03:00

В Волгограде уже в пятый раз сразятся лучшие легкоатлеты страны

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В конце мая в Волгограде пройдет большой спортивный праздник. Стадион ВГАФК примет юбилейные пятые Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок двукратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой». 25 и 26 мая юные спортсмены со всей страны пробегут 100, 200, 400, 800 и 1500 метров, 110 и 300 метров с барьерами, также в программе соревнований - эстафетный бег 4х100 метров, толкание ядра и другие дисциплины.

- В честь юбилея включены все возрастные категории не только в прыжках с шестом, но и в прыжках в высоту, прыжках в длину и в тройном прыжке. В перспективе у нас развитие и приобретение статуса международных соревнований, - комментирует Елена Исинбаева.

Как сообщили «КП-Волгоград» организаторы, на соревнованиях в этом году ожидают высоких гостей - Олимпийских чемпионов, членов МОК: южнокорейского игрока в настольный теннис Ю Сын Мина и венгерского пловца Даниеля Дьюрта.

По традиции сувениры, дипломы, грамоты, призы и сертификаты ребята получают из рук самой Исинбаевой, волгоградских олимпийских чемпионов Елены Слесаренко, Татьяны Лебедевой, Максима Опалева, Ларисы Ильченко и почетных иностранных гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU