2019-05-16T17:29:29+03:00
Спорт

Юные волгоградцы поборются за Кубок Елены Исинбаевой

В Волгограде уже в пятый раз сразятся лучшие легкоатлеты страны
Светлана КИРИЛЛОВА
Поделиться:
На кубок приедут около 500 легкоатлетов. Фото: isinbaeva-fund.comНа кубок приедут около 500 легкоатлетов. Фото: isinbaeva-fund.com
Изменить размер текста:

В конце мая в Волгограде пройдет большой спортивный праздник. Стадион ВГАФК примет юбилейные пятые Всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок двукратной Олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой». 25 и 26 мая юные спортсмены со всей страны пробегут 100, 200, 400, 800 и 1500 метров, 110 и 300 метров с барьерами, также в программе соревнований - эстафетный бег 4х100 метров, толкание ядра и другие дисциплины.

- В честь юбилея включены все возрастные категории не только в прыжках с шестом, но и в прыжках в высоту, прыжках в длину и в тройном прыжке. В перспективе у нас развитие и приобретение статуса международных соревнований, - комментирует Елена Исинбаева.

Как сообщили «КП-Волгоград» организаторы, на соревнованиях в этом году ожидают высоких гостей - Олимпийских чемпионов, членов МОК: южнокорейского игрока в настольный теннис Ю Сын Мина и венгерского пловца Даниеля Дьюрта.

По традиции сувениры, дипломы, грамоты, призы и сертификаты ребята получают из рук самой Исинбаевой, волгоградских олимпийских чемпионов Елены Слесаренко, Татьяны Лебедевой, Максима Опалева, Ларисы Ильченко и почетных иностранных гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушли из дома: шестиклассников из Астрахани нашли
Началось: в Волгограде появилась первая мошка
Волгоградскую УК лишили лицензии за нежелание работать
16-летний лихач из Астрахани устроил аварию с тремя пострадавшими
Под Волгоградом вместе с домом сгорела супружеская пара
Ремонт в разгаре: обновленный дворец спорта в Волгограде сдадут в 2021 году
На месте старых свалок в Волгограде растут новые
В Астрахани разыскивают убийцу 73-летнего таксиста
Астраханка зарезала новорожденного мальчика и спрятала тело в бане
Заработали больше, чем потратили: Волгоградская область закончила 2018-й с профицитом
В Волгограде не закроют пристань после ЧП с катамараном
Волгоградцев призывают приехать на работу на велосипеде
В Ахтубинске пропали трое шестиклассников
В парке на Мамаевом кургане установили копию статуи Вучетича
Под Волгоградом в сливной яме утонула трехлетняя девочка
Причиной пожара в автобусе №55 стало неисправное газобаллонное оборудование
Забыв, где спрятал кошелек, астраханец до полусмерти избил супругу
В Волгоградской области утонул десятилетний мальчик
Пьяный пенсионер на скутере врезался в инспектора ДПС и сломал ему ногу
В трех районах Волгограда установят еще 170 новых фонарей
Регбийная команда «Ротор» начала чемпионат с ничьей
Волгоградцев предупреждают об опасных производителях молока и масла
На чистую воду и Волгу в Волгоградской области потратят миллиард
Под Волгоградом разоблачили еще одного учителя с липовым дипломом
В Волгограде зачистили свалку у детсада
Дороги Волгоградской области на лето закрыли для большегрузов