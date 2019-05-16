16-летний лихач из Астрахани устроил аварию с тремя пострадавшими

16 Май 17:17 2019-05-16T17:19:37+03:00

У молодого человека не было водительских прав

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16-летний астраханец стал виновником аварии и едва не угробил собственных друзей. Это произошло 15 мая около шести часов вечера в Володарском районе Астраханской области на дороге «Марфино - Калинино». Сев за отцовскую «семерку», не имея водительских прав, он решил прокатить товарищей, но особой практики вождения не имел. Легковушка опрокинулась.

- В результате ДТП с диагнозом ЗЧМТ, закрытый перелом правой ключицы со смещением он доставлен в областной центр, где был госпитализирован, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области.

В больницу попал и 19-летний приятель, сидевший на переднем сидении. У него перелом ребра, сотрясение и ушибы. А также 17-летний школьник получил ссадины, но после осмотра ему разрешили уехать домой.

- В отношении водителя составлен протокол за управление транспортным средством без прав. Автовладелец привлечён к ответственности за передачу управления транспортным средством лицу, не имеющему прав, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU