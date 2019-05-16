2019-05-16T16:50:46+03:00
Происшествия

Под Волгоградом вместе с домом сгорела супружеская пара

Мужчина и женщина накануне ЧП выпивали
Наталья ГЛАЗУНОВА
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На месте трагедии работают следователи. Фото СУ СК по Волгоградской области.На месте трагедии работают следователи. Фото СУ СК по Волгоградской области.
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Пожар, который унес жизни двух человек, произошел сегодня, 16 мая, в поселке Новый Рогачик Городищенского района. Погибли 60-летний мужчина и его 55-летняя сожительница. Они сгорели вместе с домом.

Парочку эту положительной не назовешь. Мужчина с женщиной крепко выпивали, причем регулярно. А сегодня родственница, живущая неподалеку, увидела, что из окон их дома валит дым. Она то и вызвала пожарных и «скорую». Но помощь медиков, к сожалению, не понадобилась.

Когда спасатели прибыли на место ЧП, дом уже полыхал. Справились они с огнем довольно быстро, даже крыша не рухнула. Но спасти людей, находившихся внутри, не удалось.

По факту гибели людей следователи СУ СК по Волгоградской области организовали доследственную проверку. Как рассказали им соседи погибших, сегодня, как раз накануне пожара, парочку видели в поселке, они были уже в нетрезвом виде. Вероятнее всего, именно неосторожное обращение с огнем и привело к трагедии.

- В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить причины ЧП, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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