На месте старых свалок в Волгограде растут новые

16 Май 16:06 2019-05-16T16:06:08+03:00

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В последние годы в Волгоградской области особое внимание уделяют ликвидации свалок. На проект «Чистая страна» в регионе в 2019-м выделили более 460 миллионов рублей. Должны полностью зачистить от огромных залежей мусора Среднеахтубинский район, Урюпинск, Дубовку и Камышин. Из Волго-Ахтубинской поймы уже вывезли около двухсот тысяч кубометров отходов. Но на месте уже зачищенных свалок вырастают новые горы мусора. Масштабы проблемы 16 мая смогла в полной мере оценить региональная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Губернатор Андрей Бочаров, начальник ГУ МЧС по региону Олег Гребенюк и начальник главка МВД России Александр Кравченко облетели Волгоград, пойму и прилегающие районы области на самолете АН-2. Во многих местах обочины дорог оказались завалены мусором.

- Начинает формироваться нехорошая тенденция повторного загрязнения территорий мусором и отходами, которой необходимо противопоставить системную, качественную, плановую работу по предотвращению дальнейшего загрязнения территорий, - отметил по итогам Андрей Бочаров.

Губернатор напомнил, что с кировской свалки лишь недавно вывезли накопившиеся за десятилетия около полутора миллиона кубометров отходов. Люди только вдохнули чистый воздух. Но вдоль дорог, в оврагах вновь нарастают кучи мусора. Такая же ситуация в Городищенском районе. Особое внимание - Лысой горе. В конце апреля неравнодушные волгоградцы вычистили четыре квадратных километра территории мемориального комплекса, собрали 500 мешков мусора. Результат их труда всего за несколько недель сошел на нет. И эта проблема касается всех без исключения районов области.

В ближайшее время властям предстоит разобраться, кто вываливает отходы в несанкционированных местах. И принять дополнительные меры контроля. Это будут не только патрули и объезды. Решить проблему помогут общественные и политические объединения, активисты. Что касается чиновников, то предложения губернатору должны положить на стол к 1 июля.

- Ситуация серьезная, - подчеркнул Бочаров. - Только силами исполнительной власти проблему решить невозможно.

К тому же речь идет не только об экологии, но и о пожарной безопасности. Уже завтра в регионе начнет действовать особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU