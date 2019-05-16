2019-05-16T15:57:47+03:00
Происшествия

В Астрахани разыскивают убийцу 73-летнего таксиста

Мужчину с колото-резанными ранами нашли в машине на обочине дороги
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Пенсионер подрабатывал таксистом. Убили его ночью 12 мая.Пенсионер подрабатывал таксистом. Убили его ночью 12 мая.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Следователи Астрахани обращаются за помощью в поиске убийц, которые зарезали таксиста. Ночью 12 мая у дома № 88 по улице Революционной в Ленинском районе в припаркованном на обочине дороги Шевроле «Ланос» нашли тело мужчины. Он был весь в крови и не подавал признаков жизни.

Как установили на данный момент правоохранители, погибший 73-летний мужчина подрабатывал тем, что таксовал на собственной машине. На теле погибшего следственно-оперативная группа насчитала многочисленные колото-резанные ранения в области груди и шеи.

- По данному факту следственным отделом по Ленинскому району Астрахани СУ СК России по Астраханской области возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Ведется розыск преступников. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Ибрагима Могушкова, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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