Астраханка зарезала новорожденного мальчика и спрятала тело в бане

СЕГОДНЯ 15:39 2019-05-16T15:42:36+03:00

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Жуткие подробности кровавой расправы над новорожденным предстали перед следователями города Ахтубинск Астраханской области. Как им удалось выяснить, 22-летняя женщина жестоко зарезала собственного ребенка.

Произошло это как раз на Старый Новый год - 14 января в поселке Верхний Баскунчак Ахтубинского района. В тот день молодая женщина родила мальчика. Рожала сама без помощи медиков в домашних условиях. Как потом оказалось, женщина и на учет в местной поликлинике по беременности не становилась. Видимо, заводить детей астраханка пока не планировала и заранее решила избавиться от малыша.

Родив мальчика в ванной комнате, она взяла нож и нанесла несколько ударов по жизненным органам ребенка. Он скончался, едва появившись на свет. Тело мальчика она завернула в какие-то тряпки и спрятала в бане, расположенной за домом.

Следователи завели на нее уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». Они уже собрали все факты, подтверждающие ее вину. Дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передали в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU