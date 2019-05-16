2019-05-16T15:21:45+03:00
Экономика

Заработали больше, чем потратили: Волгоградская область закончила 2018-й с профицитом

Чистая прибыль региона за год составила 2,8 миллиардов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Причем область наконец-то смогла не только заработать, но еще и госдолг уменьшить.Причем область наконец-то смогла не только заработать, но еще и госдолг уменьшить.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Впервые за последние десятилетия в Волгоградской области бюджет региона исполнен с профицитом в 2,8 миллиарда рублей, при этом регион выполнил все взятые на себя финансово-экономические и социальные обязательства. Об этом на публичных слушаниях рассказал заместитель губернатора Волгоградской области – председатель комитета финансов Александр Дорждеев.

Другими словами, наконец-то область заработала больше, чем потратила. За счет чего? По словам замгубернатора, за счет новых производств (за 5 последних лет запустили 50 промобъектов), за счет увеличения собранных налогов (в 2018-м в областную казну поступило 70,3 миллиарда рублей налоговых и неналоговых доходов, на 10,3 миллиарда рублей больше, чем в 2017-м и почти на миллиард выше плановых показателей), и за счет финансовой помощи из госбюджета, которая удвоилась с 13,6 миллиарда рублей в 2013 году до 29,3 миллиарда рублей в 2018-м.

И еще несколько цифр, которые привел Дрождеев: объем инвестиций увеличился со 140,7 миллиарда рублей в 2014 году до 190 миллиардов рублей в 2018-м; индекс промышленного производства составил 101,7%, совокупный прирост доходов в областную казну за 5 лет составил около 40 миллиардов рублей, а налоговых отчислений во все уровни бюджетов – свыше 99 миллиардов рублей.

Причем в 2018-м область смогла не только заработать, но еще и уменьшить госдолг на 2,3 миллиарда рублей. Соответственно уменьшить и расходы на обслуживание этого долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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