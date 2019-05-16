В Волгограде не закроют пристань после ЧП с катамараном

СЕГОДНЯ 13:58 2019-05-16T14:00:14+03:00

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Сегодня, 16 мая, Волгоградский областной суд поставил точку в споре между транспортной прокуратурой и ООО «Пристань». Теперь уже в апелляционной инстанции подтвердили: «оснований для запрета эксплуатации спорного объекта истцом не имеется».

Напомним, претензии у Волгоградской транспортной прокуратуры к ООО «Пристань» нашлись немалые после ЧП, которое сучилось с катамараном летом 2018-го. Именно с этой пристани в безвозвратное плавание ушло судно, которое затонуло и унесло с собой жизни 11-ти человек. Прокуратура мотивировала требование о закрытии причала в связи с тем, что у него нет техпаспорта, а также отсутствует одно из причальных устройств и отбойные устройства. Однако некоторые претензии не нашли своего документального подтверждения. Поэтому суд Ворошиловского района Волгограде, где первоначально рассматривали этот гражданский спор, не удовлетворил требования прокуратуры. Но обвинители не успокоились и подали апелляцию. Однако, проиграли и ее.

ИСТОЧНИК KP.RU