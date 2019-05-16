2019-05-16T14:00:14+03:00
Общество

В Волгограде не закроют пристань после ЧП с катамараном

Волгоградский областной суд отказал прокуратуре
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
На затонувшем катамаране, который ушел с пристани в Ворошиловском районе Волгограда, затонули 11 человек.На затонувшем катамаране, который ушел с пристани в Ворошиловском районе Волгограда, затонули 11 человек.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Сегодня, 16 мая, Волгоградский областной суд поставил точку в споре между транспортной прокуратурой и ООО «Пристань». Теперь уже в апелляционной инстанции подтвердили: «оснований для запрета эксплуатации спорного объекта истцом не имеется».

Напомним, претензии у Волгоградской транспортной прокуратуры к ООО «Пристань» нашлись немалые после ЧП, которое сучилось с катамараном летом 2018-го. Именно с этой пристани в безвозвратное плавание ушло судно, которое затонуло и унесло с собой жизни 11-ти человек. Прокуратура мотивировала требование о закрытии причала в связи с тем, что у него нет техпаспорта, а также отсутствует одно из причальных устройств и отбойные устройства. Однако некоторые претензии не нашли своего документального подтверждения. Поэтому суд Ворошиловского района Волгограде, где первоначально рассматривали этот гражданский спор, не удовлетворил требования прокуратуры. Но обвинители не успокоились и подали апелляцию. Однако, проиграли и ее.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ушли из дома: шестиклассников из Астрахани нашли
Началось: в Волгограде появилась первая мошка
Волгоградскую УК лишили лицензии за нежелание работать
Юные волгоградцы поборются за Кубок Елены Исинбаевой
16-летний лихач из Астрахани устроил аварию с тремя пострадавшими
Под Волгоградом вместе с домом сгорела супружеская пара
Ремонт в разгаре: обновленный дворец спорта в Волгограде сдадут в 2021 году
На месте старых свалок в Волгограде растут новые
В Астрахани разыскивают убийцу 73-летнего таксиста
Астраханка зарезала новорожденного мальчика и спрятала тело в бане
Заработали больше, чем потратили: Волгоградская область закончила 2018-й с профицитом
Волгоградцев призывают приехать на работу на велосипеде
В Ахтубинске пропали трое шестиклассников
В парке на Мамаевом кургане установили копию статуи Вучетича
Под Волгоградом в сливной яме утонула трехлетняя девочка
Причиной пожара в автобусе №55 стало неисправное газобаллонное оборудование
Забыв, где спрятал кошелек, астраханец до полусмерти избил супругу
В Волгоградской области утонул десятилетний мальчик
Пьяный пенсионер на скутере врезался в инспектора ДПС и сломал ему ногу
В трех районах Волгограда установят еще 170 новых фонарей
Регбийная команда «Ротор» начала чемпионат с ничьей
Волгоградцев предупреждают об опасных производителях молока и масла
На чистую воду и Волгу в Волгоградской области потратят миллиард
Под Волгоградом разоблачили еще одного учителя с липовым дипломом
В Волгограде зачистили свалку у детсада
Дороги Волгоградской области на лето закрыли для большегрузов