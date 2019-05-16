2019-05-16T12:10:38+03:00
Общество

Волгоградцев призывают приехать на работу на велосипеде

17 мая по всей стране проходит велоакция
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Поездка на велосипеде - это и задор для хорошего настроения, и залог здоровья, и отсутствие пробок на дорогах.Поездка на велосипеде - это и задор для хорошего настроения, и залог здоровья, и отсутствие пробок на дорогах.Фото: Тимур ХАНОВ
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На работу на велосипеде - это же здорово. Во-первых, без пробок на дорогах, во-вторых, с утра с положительными эмоциями, в-третьих, таким образом, вы сохраняете экологию в городе. Убедили? Хотите попробовать? Тогда завтра, 17 мая, присоединяйтесь к всероссийской акции, которая так и называется «На работу на велосипеде». Тем более, что для участников в Волгограде организуют специальные «Энергетические точки», где можно будет получить полезные продукты, которые поддержат в пути и придадут силы.

Велосипедистам будут раздавать фрукты и питьевую воду:

в Центральном районе - на пересечении проспекта Ленина и Аллеи Героев (в районе «Звездного неба»),

- в Дзержинском районе – в парке Семейный,

- в Краснооктябрьском районе – на остановке общественного транспорта «Площадь Возрождения»,

- в Красноармейском районе – на остановке общественного транспорта «Бульвар Энгельса»,

- в Тракторозаводском районе – на остановке общественного транспорта «Площадь Дзержинского».

- Как показывает опыт, с каждым разом число участников акции увеличивается, так, в прошлом году к ней присоединились уже почти 700 человек, - говорят в мэрии.

Помощь в организации акции в Волгограде оказывают муниципальные учреждения, а также Союз велосипедистов Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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