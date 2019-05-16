2019-05-16T12:09:32+03:00
Происшествия

В Ахтубинске пропали трое шестиклассников

Они ушли накануне вечером
Екатерина МАЛИНИНА
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Трое шестиклассников ищут полиция и волонтеры. Фото: соцсетиТрое шестиклассников ищут полиция и волонтеры. Фото: соцсети
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Шестиклассники близнецы Максим и Ангелина Даниловы и Сергей Торопчин пропали 15 мая еще до обеда. Не вернулись они домой и к вечеру.Первой тревогу забила мама Сережи. Она связалась с «коллегой» по несчастью и предложила обратиться в полицию. Но женщина лишь отмахнулась. Мол, дети и до этого иногда не приходили домой, к утру точно вернутся. На всякий случай вдвоем они обошли дворы в поисках "гуляк". Но лишь узнали, что детей последний раз видели с высоким 30-летним мужчиной, в пакете у которого было спиртное. Больше никто ничего рассказать не смог. До полиции они в этот день так и не дошли.

Лишь утром, после десяти часов, когда дети так и не появились дома, женщины по-настоящему забеспокоились и написали заявления в полицию. Сейчас при Ахтубинском УВД создали специальную оперативную группу для поиска детей. К ним присоединились и волонтеры. Но пока троих школьников так и не нашли.

Возможно, дети действительно ушли с незнакомым мужчиной. Но не исключено, что они отправились путешествовать. Семья Сергея – благополучная, что не скажешь про мать близнецов. В мае ее поставили на учет в ПДН, женщина уходит в запои и забывает про родительские обязанности. Возможно, родственники решили, что дома хуже, чем на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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