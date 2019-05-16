Причиной пожара в автобусе №55 стало неисправное газобаллонное оборудование

СЕГОДНЯ 11:11 2019-05-16T11:11:40+03:00

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15 мая вечером весь Кировский наблюдал огромный столб дыма. Чуть позже в соцсетях появилось множество видео с место ЧП. Возле остановки «503 квартал» полыхал автобус №55. Водитель еще до пожара успел вывести 15 пассажиров из салона и самостоятельно стал тушить горящий двигатель. Но пламя было очень большим. Так что с огнем справились лишь приехавшие быстро пожарные. Автобус сгорел полностью.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МЧС по Волгоградской области, предварительная причина ЧП – неисправное газобаллонное оборудование. Теперь предстоит выяснить, когда последний раз была полная проверка всех систем машины.

Как рассказал «КП-Волгоград» один водителей автопарка, каждый ЛИАЗ оборудован системой пожаротушения «Буран». Когда она срабатывает, весь автобус практически моментально покрывается пеной и превращается в большое «облако». Но в этот раз она не сработала. Почему - тоже предстоит выяснить специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU